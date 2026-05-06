Рудченко о визите Галкина в Ереван: «Это карьерная встреча в верхах»

Продюсер Павел Рудченко выразил мнение, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) прибыл в Ереван не ради гонорара за выступление, а с целью войти в политику. Его мнение передает aif.ru.

Концерт Галкина состоится в Ереване 6 мая. Недавно стало известно, что юмориста в аэропорту встретил спикер парламента Ален Симонян. Он поделился фотографиями, на которых запечатлен вместе с Галкиным во время прогулок по городу. Также СМИ отметили, что супруг Аллы Пугачевой прибыл в Армению на фоне проведения VIII саммита Европейского политического сообщества.

Рудченко предложил, что визит Галкина может быть «определенной карьерной встречей в верхах». По его мнению, Галкин стремится войти в политику, используя «оппозиционную русофобскую тему».

