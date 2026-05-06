«Очень дорогое удовольствие»: исполнительница хита «Не в моменте» раскрыла подробности свадьбы

Певица ASAMMUELL (настоящее имя Ксения Колесник. – прим. «Газета.Ru») призналась, что отказалась от пышной свадьбы из-за дорогих подрядчиков. Об этом она рассказала «Газете.Ru» на съемках клипа к песне «Мосты» от лейбла VK Records.

Предложение руки и сердца артистка получила год назад в Корее. По словам ASAMMUELL, торжество запланировано на 2 июня. Также она отметила, что к этому дню готовит сюрприз, связанный с творческой деятельностью.

«Насчет пышной свадьбы, наверное, нет. Во-первых, свадьба в 2026 году — это очень дорогое удовольствие. Во-вторых, всегда вроде бы хочется сделать как хочется. Но есть так много вариантов, как можно сыграть свадьбу, что глаза разбегались. Мы решили сделать ее красивой, очень персонализированной, но не пышной», — рассказала артистка.

Из-за большой загруженности и подготовки к свадьбе ASAMMUELL ненадолго пропала из медиапространства. Она призналась, что старается параллельно браться за несколько процессов. Так, помимо организации бракосочетания, она занималась ремонтом.

«Это большой творческо-экзистенциальный кризис для любого артиста, особенно для девчонок. Есть ощущение, будто начинается какая-то параллельная жизнь той, которую обычно живут артистки, — свободной, самобытной, и поэтому кажется, будто я в одном развиваюсь, в другом проседаю. В принципе, это какие-то новые этапы, о которых потом тоже будут писаться треки», – поделилась певица.

Ранее ASAMMUELL заявила, что работать с Джараховым было сложнее, чем с Артемом Дубцовым.