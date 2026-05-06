Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Культура

Южные «Особенности национальной кухни» выйдут на ТВ в мае

Премьера второго сезона «Особенностей национальной кухни» состоится на ТВ
ТВ-3

На ТВ состоится премьера второго сезона гастро-тревел-шоу «Особенности национальной кухни». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТВ-3.

Премьера шоу состоится 16 мая. В новых выпусках народный комик Михаил Стогниенко и итальянский шеф-повар Пьер Карбонара отправятся в гастрономическую экспедицию по югу России — от Кавказа до побережья Чёрного моря.

В новом сезоне ведущие посетят Нальчик, Владикавказ, Элисту, Астрахань, Сочи и Краснодар — города с ярким характером, богатой историей и самобытной кухней, где еда — это не просто привычка, а часть культуры, традиций и образа жизни, который формировался десятилетиями.

В каждом городе ведущие будут не только пробовать локальные блюда и знакомиться с культурой региона, но и собирать ингредиенты для финального рецепта, вдохновленного местной кухней. По традиции у Карбонары будет две попытки удивить жителей: сначала — вслепую, опираясь на собственный опыт, а затем — после погружения в город, общения с людьми и знакомства с локальными гастрономическими привычками. Именно эта разница между ожиданием и реальностью становится главной интригой каждого выпуска.

«Для меня это шоу давно перестало быть только про гастрономию. Это про людей, про культуру, про традиции, которые живут в каждом городе. В России меня поразило, насколько она разная: как будто в одной стране — сразу несколько миров. И именно через еду ты начинаешь это по-настоящему понимать. Во втором сезоне мы поедем в регионы, где к еде относятся с особым уважением, и я уверен, что нас ждет много открытий и неожиданных реакций», — делится Пьер Карбонара.

Михаил Стогниенко назвал юг России отдельной гастрономической вселенной.

«Здесь у каждого блюда есть своя история, а у каждого человека — своё мнение о том, как «правильно». Мы будем пробовать, спорить, удивляться и, конечно, смеяться. Потому что наш проект — это не только про еду, но и про живое общение, в котором и рождаются самые интересные открытия», — сказал он.

Ранее «Газета.Ru» написала о двух новых российских сериала, выхода которых стоит ждать.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!