Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Культура

Стас Пьеха о молодежи: «Чем больше интернета, тем меньше эмпатии»

Певец Стас Пьеха заявил, что у молодого поколения мало эмпатии
Из личного архива Стаса Пьехи

Певец Стас Пьеха заявил «Пятому каналу», что молодежь стала менее эмпатичной.

«Вообще, все продиктовано временем, в которое люди выросли. И чем больше интернета, тем меньше эмпатии в принципе», — заявил артист.

Пьеха считает, что его поколение более эмпатичное и «переживательное». По словам исполнителя, его ровесники чаще соблюдают различные условности и ритуалы.
«А у этих людей (молодежи) — у них в одно ухо влетело, из другого вылетело. Но я их не осуждаю. Таков мир, таково инфополе», — подчеркнул певец.

В мае Стас Пьеха рассказал, какие композиции о Великой Отечественной войне особенно трогают его. Артист назвал «Белорусский вокзал» своей любимой военной песней, а также выделил «Фронтовых подруг», посвященную женщинам-участницам войны. Музыкант подчеркнул, что последняя у него вызывает мурашки по всему телу.

При этом исполнитель заявил, что не считает нужным заставлять детей изучать такие песни. По его мнению, каждая семья вправе самостоятельно решать, изучать ли такие произведения.

Ранее рехаб-центр Стаса Пьехи обвинили в издевательствах над пациентами.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!