Стас Пьеха о молодежи: «Чем больше интернета, тем меньше эмпатии»

Певец Стас Пьеха заявил «Пятому каналу», что молодежь стала менее эмпатичной.

«Вообще, все продиктовано временем, в которое люди выросли. И чем больше интернета, тем меньше эмпатии в принципе», — заявил артист.

Пьеха считает, что его поколение более эмпатичное и «переживательное». По словам исполнителя, его ровесники чаще соблюдают различные условности и ритуалы.

«А у этих людей (молодежи) — у них в одно ухо влетело, из другого вылетело. Но я их не осуждаю. Таков мир, таково инфополе», — подчеркнул певец.

В мае Стас Пьеха рассказал, какие композиции о Великой Отечественной войне особенно трогают его. Артист назвал «Белорусский вокзал» своей любимой военной песней, а также выделил «Фронтовых подруг», посвященную женщинам-участницам войны. Музыкант подчеркнул, что последняя у него вызывает мурашки по всему телу.

При этом исполнитель заявил, что не считает нужным заставлять детей изучать такие песни. По его мнению, каждая семья вправе самостоятельно решать, изучать ли такие произведения.

Ранее рехаб-центр Стаса Пьехи обвинили в издевательствах над пациентами.