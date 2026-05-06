Сергей Гилев и Светлана Иванова сыграют пару в кризисе брака

Сергей Гилев и Светлана Иванова сыграют главные роли в сериале «Ссора» о кризисе брака и парадоксах любви. Об этом сообщил «Газете.Ru» онлайн-кинотеатр «КИОН».

Съемки четырехсерийного драматического сериала о границах личной свободы и эмоциональной зависимости стартовали накануне.

По сюжету «Ссоры» случайный разговор приводит к необратимым изменениям, и после 20 лет совместной жизни Егору и Вите предстоит сложный путь, который откроет им новые грани их отношений.

«Проект предлагает взглянуть на любовь в длительных отношениях с разных сторон и самому ответить на вопрос: разрыв — это конец или начало?» — рассказывают авторы.

КИОН

В «Ссоре» также снимутся Максим Лагашкин, Аглая Тарасова, Полина Цыганова, Антон Соломатин и София Лопунова.

Режиссер «Ссоры» Клим Козинский сравнивает сериал с фильмами «Пять вечеров», «Родня» и «Осенний марафон».

«Я обожаю масштабные вещи и хай-концепты, получаю огромное удовольствие от разработки сложносочиненных миров. Но самую большую радость я испытываю от плетения чувственного веретена внутри людей. Как говорили мои учителя: вот два человека и текст — этого достаточно, чтобы создать что-то особенное», — говорит он.

Ранее Губерниев представил рейтинг пяти лучших фильмов о Великой Отечественной войне.