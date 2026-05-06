Дочь Заворотнюк одной из последних видела живой актрису Добромилову

Блогерша Анна Заворотнюк призвала быть аккуратнее на дорогах после ДТП с Добромиловой

Блогерша Анна Заворотнюк оказалась одной из последних, кто видел живой актрису Ксению Добромилову. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Заворотнюк, 5 мая она проезжала мимо блогерши, которая вела съемку на проезжей части.

«Мы не сразу поняли, что на дороге, на корточках сидит человек, заметили в последний момент. И даже обсудили, что это выглядит очень опасно. А сегодня читаю новости, и это была она», — написала дочь актрисы Анастасии Заворотнюк.

Анна призвала подписчиков беречь себя и своих родных и быть аккуратнее на дорогах.

ДТП, в котором не выжила снимавшая мотоциклистов блогерша и актриса Добромилова, произошло 5 мая. Момент аварии опубликовал 6 мая Telegram-канал Baza. На размещенных в сети кадрах видно, как мотоцикл сбивает девушку, стоящую на проезжей части, после чего байкер начинает вращаться на дороге. После произошедшего очевидцы подбегают к актрисе, которая лежит без движения.

На место вызвали скорую, прибывшие врачи констатировали множественные переломы, пытались реанимировать девушку, но спасти не смогли.

Ранее сообщалось, что мотоциклист, сбивший актрису Добромилову, был трезв.