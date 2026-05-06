Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Культура

Дочь Заворотнюк одной из последних видела живой актрису Добромилову

Блогерша Анна Заворотнюк призвала быть аккуратнее на дорогах после ДТП с Добромиловой
anna_zavorotnyuk/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Анна Заворотнюк оказалась одной из последних, кто видел живой актрису Ксению Добромилову. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Заворотнюк, 5 мая она проезжала мимо блогерши, которая вела съемку на проезжей части.

«Мы не сразу поняли, что на дороге, на корточках сидит человек, заметили в последний момент. И даже обсудили, что это выглядит очень опасно. А сегодня читаю новости, и это была она», — написала дочь актрисы Анастасии Заворотнюк.

Анна призвала подписчиков беречь себя и своих родных и быть аккуратнее на дорогах.

ДТП, в котором не выжила снимавшая мотоциклистов блогерша и актриса Добромилова, произошло 5 мая. Момент аварии опубликовал 6 мая Telegram-канал Baza. На размещенных в сети кадрах видно, как мотоцикл сбивает девушку, стоящую на проезжей части, после чего байкер начинает вращаться на дороге. После произошедшего очевидцы подбегают к актрисе, которая лежит без движения.

На место вызвали скорую, прибывшие врачи констатировали множественные переломы, пытались реанимировать девушку, но спасти не смогли.

Ранее сообщалось, что мотоциклист, сбивший актрису Добромилову, был трезв.

 
Теперь вы знаете
Фрейд ошибался во многом. Но почему спустя 130 лет о нем все еще говорят?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!