88% поколения «альфа» хотят изучать литературу с помощью мемов

Литрес: 93% подростков лучше запоминают сюжеты классической литературы через мемы
88% детей, рожденных после 2010 года, хотели бы изучать литературу в школе с помощью мемов. Об этом «Газете.Ru» рассказали представители сервиса Литрес и образовательной платформы ЕГЭLand со ссылкой на результаты совместного исследования.

Согласно опросу, 93% респондентов отметили, что мемы помогают им лучше запоминать эпизоды и образы из произведений, а 88% считают, что классическая литература стала бы понятнее и интереснее в таком формате обучения.

Комментируя результаты, руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин заявил, что использование остроумных мемов может стать эффективной «точкой входа» для вовлечения молодежи в изучение литературы и науки. По его словам, мемы выступают универсальным визуальным языком, который помогает сократить дистанцию между школьниками и классическими произведениями.

Эксперт отметил, что подобный формат способен вызвать интерес к историческому контексту и персонажам, однако не должен заменять полноценное изучение.

«Мем — это яркая вспышка, своего рода первичный импульс. Хорошо, если это поможет молодежи со временем перейти к более глобальному изучению серьезных исследований. Однако важно помнить: наука по своей природе требует иного уровня концентрации — вдумчивого погружения и работы с большими массивами данных», — подчеркнул Фомин.

Эксперт добавил, что ключевая задача образования — превратить этот первоначальный интерес в устойчивую привычку к глубокому изучению материала.

Ранее были названы десять самых читаемых классических произведений у студентов.

 
