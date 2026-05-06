Известная актриса обвинила Джеймса Кэмерона в краже ее внешности для персонажа «Аватара»

Luiz Rampelotto/ZUMAPRESS.com/Global Look Press/20th Century Studios

Американская актриса К'Орианка Килчер обвинила создателя франшизы «Аватар» Джеймса Кэмерона в краже ее внешности. Об этом сообщает The New York Times.

Килчер подала иск против Джеймса Кэмерона и Disney из-за кражи идентичности. По словам актрисы, ее лицо в подростковом возрасте якобы послужило прототипом для главной героини франшизы Нейтири.

Как отметила актриса в иске, еще в 2010 году на одном из благотворительных мероприятий Кэмерон рассказал ей, что она являлась «первым источником вдохновения» для образа Нейтири. Килчер тогда не поняла, что это было указание на то, что скопировано ее настоящее лицо. Артистка также сослалась на интервью режиссера, которое он дал французкому изданию в 2024 году. В нем Кэмерон упомянул актрису и заявил, что у Нейтири «ее нижняя часть лица».

«В эпоху искусственного интеллекта наша личность больше не в безопасности. Хоть то, что произошло со мной, носит личный характер, это также является серьезным предупреждением о том, что, если мы не примем меры сейчас, подобные случаи станут нормой», — поделилась актриса.

