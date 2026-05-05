Водонаева об ИИ-песнях Павла Дурова: «Сон при температуре 40»

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева в беседе с kp.ru не поверила новости, что создатель Telegram Павел Дуров стал ИИ-шансонье.

Водонаева назвала бредом информацию, что Дуров выпустил ИИ-песни в жанре шансон. По словам блогерши, она не поверит, что основатель Telegram этим занимается.

«Это просто мой сон при температуре 40 вот сейчас, если честно. Да Павел Дуров никогда бы не взял себе псевдоним Дурикович», — поделилась знаменитость.

В апреле Павел Дуров опубликовал в своем русскоязычном Telegram-канале свой ИИ-трек в жанре шансон и рассказал о своем музыкальном увлечении.

Его первая ИИ-композиция называется «Свой живой интернет» и выполнена в жанре, похожем по стилистике на русский шансон. Сам Дуров ее не исполнял — вместо этого используется сгенерированный нейросетью голос. Музыкальное творчество программиста посвящено «свободному интернету», запретам в России и блокировкам VPN.

В том же месяце адвокат Сергей Жорин заявил, что Дуров может получить гонорар за свои ИИ-песни, если выложит их на стриминги.

