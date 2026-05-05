Церетели о смерти архитектора Кошкина: «Прожил яркую и созидательную жизнь»

Архитектор Олег Кошкин умер на 90-м году жизни
Артем Геодакян/ТАСС

Умер заслуженный архитектор России, вице-президент Российской академии художеств Олег Кошкин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент РАХ Василий Церетели.

Кошкин скончался на 90-м году жизни, до последних дней он активно участвовал в жизни Академии.

Церетели подчеркнул, что вклад Кошкина в российскую архитектуру неоценим и отмечен государственными наградами, профессиональными премиями и общественным признанием. Президент РАХ отметил, что покойного отличали потрясающая работоспособность, умение объединять людей и находить верные решения в самых сложных ситуациях.

«Я благодарен судьбе за каждую встречу с этим выдающимся человеком. Олег Александрович прожил яркую и созидательную жизнь», — заключил Церетели, выразив соболезнования родным и близким архитектора.

