Подсчет ворон и тележка с мурчанием: объявлены художники «Архстояния Детского»

Темой 12-го фестиваля современного искусства для всей семьи «Архстояние Детское» стало «Время резиновое». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба фестиваля.

В 2026 году пять художников исследуют метаморфозы времени и предложат свое видение, как взаимодействовать с ним. Так, впервые за 11 лет на фестивале появится объект Николая Полисского — «Ворон считать». Основатель российского лэнд-арта предложит погрузится в креативное безделье, когда включается дефолт-система мозга, отвечающая за озарения. Для свободного развития ребенка «считание ворон» — это исследовательское созерцание и осмысление опыта, обретение себя через субъектность.

Художник Саша Фролова, исследующая эстетику будущего через медиум скульптуры, представит работу, созданную при поддержке генерального партнера фестиваля Альфа-Банка, — «Петля Времени». Это — место, где физическое время перестает существовать и наступает власть метаморфоз времени, им и посвящен весь фестиваль.

Благодаря работе Даши Фурсей «Хранители времени» гостей фестиваля встретят и «пропустят» на территорию два сфинкса. Один олицетворяет собой цикличное время: круговорот времени дня и года, второй — прямую времени: прошлое, настоящее и будущее.

Вера Светлова превратит парк в мастерскую, где можно самому создать скульптуру. Ее работа «Место для скуки» перезагрузит детское отношение к культурным пространствам — скучать не придется, только созидать.

Законсервировать мимолетные моменты счастья реально, считает Наташа Обухова, которая представит работу «Машина времени» — запахи, ощущения, картинки отправятся прямиком в будущее, упаковавшись в капсулу времени благодаря серьезному и мощному агрегату, работающему на энергии веселья. Серебряные трубы выступят пылесосами воспоминаний, которые Машина переработает и запустит в космос.

Открытый конкурс фестиваля в 2026 году прошел в четырех номинациях. В рамках одной из них на фестивале впервые откроется ярмарка очень молодого искусства ОДНАЖДЫ. Жюри отобрало для галереи работы 14 авторов из разных городов, от Рязани до Новосибирска. Арт-объектом для кульминации фестиваля — большого костра — выбрана «Черная дыра» от 11-летних москвичей Платона Колчина и Степана Гришина, победителей номинации «Куча времени». Большой и круглый черный артефакт, отсылающий к бесконечности, как квинтэссенция «резинового» времени.

10-летний Роман Федоров из Воронежа объединил котов и ракету и выиграл в номинации «Машина времени» с проектом «Котосила». Топливом для его мини-арт-кара, или фестивальной тележки, станет мурчание котопилотов, обещают организаторы. В номинации «Хрононавты» победила «Червоточина» 9-летнего Гордея Воронича из Ставропольского края. Семейный костюм путешественников во времени он объединил с космической метафорой червяка и яблока, вдохновивших ученых на открытие пространственных тоннелей.

Фестиваль «Архстояние Детское: Время резиновое» пройдет с 25 по 28 июня 2026 года в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области. На данный момент все билеты на фестиваль проданы. Желающим все-таки приехать на «Архстояние Детское» в последний момент организаторы предлагают собрать свое сообщество, придумать программу и стать участником самоорганизованных кемпов, разбив палаточный лагерь и принимая гостей.

