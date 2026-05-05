Надежда Бабкина объяснила популярность артистов прошлого у молодежи

Певица Надежда Бабкина заявила, что молодое поколение продолжает массово открывать для себя артистов прошлых лет из-за моды на ностальгию и интереса к их опыту. Таким мнением артистка поделилась в беседе с Life.ru.

По словам Бабкиной, у интереса молодежи к артистам прошлого есть несколько факторов, в числе которых усталость от одноразовой музыки, желание увидеть настоящую глубину и интерес к сильным личностям.

«Разумеется, и мода на ностальгию, и усталость от одноразовой музыки, и запрос на сильные личности — все сошлось воедино. Но главное — это опыт», — подчеркнула певица.

По мнению артистки, опыт нельзя заменить популярностью или азартом, который свойственен молодым исполнителям. Благодаря своей зрелости мастера старшего поколения могут показывать на сцене то, чему представители нового поколения еще только учатся. Бабкина считает, что истинная сила заключается в прожитой жизни и умении держать внимание зрителей.

Певица привела в пример 85-летнего Сергея Никоненко, отметив его манеру читать стихи, играть и гастролировать, которой «любой позавидует». Также она упомянула Наталью Егорову в спектакле «Тихий Дон», словам которой во время выступления верит весь зал. Такое мастерство, по мнению артистки, приходит только с возрастом. Поэтому интерес молодого поколения является тягой к настоящей сценической силе, а не случайным трендом.

Ранее Shaman рассказал, что хочет записать песню с Надеждой Бабкиной.