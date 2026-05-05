Названа дата выхода хоррора «Долина улыбок» в российский прокат

Фильм «Долина улыбок» стартует в российском прокате 2 июля. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе дистрибьюторской компании World Pictures.

Режиссер картины — Паоло Стрипполи. Фильм рассказывает об учителе физкультуры Серджо, который переезжает в деревню. Он узнает, что местный подросток Маттео забирает чужую боль через объятия и связывает людей с миром по ту сторону жизни. Серджо предстоит узнать, что за покой нужно платить.

В главных ролях: Микеле Риондино, Романа Маджора Вергано, Роберто Читран и Серджо Романо.

В 2025 году «Долину улыбок» представили вне конкурса на Венецианском кинофестивале. Проект получил премию FEDIC (Italian Federation of Film Clubs) за лучший фильм. Показы картины прошли на фестивалях Méliès d'Argent в Страсбурге и Fantastic Fest в Остине (штат Техас, США).

В интервью подкасту Cinema Italiano Стрипполи заявлял, что его интересует не хоррор как набор приемов, а состояние общества, которое постепенно убеждает себя в нормальности того, что снаружи выглядит недопустимым. В своих работах режиссер говорит о страхе не как о внешнем вторжении, а как о внутренней договоренности, которая становится привычкой.

