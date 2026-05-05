Потехин вспомнил, как ушел из «Руки Вверх!»: «Серега, это вообще отстой»

Певец Алексей Потехин признался в беседе с kp.ru, что ушел из группы «Руки Вверх!» из-за потери контакта с Сергеем Жуковым как в жизни, так и на сцене.

По словам Потехина, у него и Жукова прошел азарт, а творчество превратилось в рутину. Певца не устраивало, что у него не было драйва и взаимодействия на сцене с коллегой во время концертов.

Экс-солист «Руки Вверх!» также рассказал о своей роли в написании хитов группы. По словам исполнителя, Жуков писал музыку, а Потехин создавал настроение к ней. Певец также придумывал идею, о чем должна быть композиция.

«Так у нас и рождались хиты. А потом хиты перестали получаться. Я говорю: «Серега, это вообще отстой». А он: «Тогда ты сам возьми и пиши. Кто ты, собственно, такой?» Я говорю: «Здрасьте, мы столько лет работали, а теперь кто я такой». И тогда «Руки вверх» закончились», — поделился Потехин.

В ноябре 2024 года вышел фильм о группе «Руки вверх!». Это байопик, который рассказывает о становлении солиста группы Сергея Жукова, затрагивая воспоминания из детства артиста до наших дней. Певца в юности сыграл его сын Энджел Жуков, в молодости — Влад Прохоров. В картине также появился один из основателей группы — Алексей Потехин, его молодую версию сыграл Илья Русь.

Ранее Сергей Жуков анонсировал вторую часть фильма о группе «Руки вверх!».