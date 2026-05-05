Водонаева резко раскритиковала пользователей электросамокатов

Телеведущая Алена Водонаева раскритиковала людей, которые пользуются электросамокатами и не соблюдают правила. Свое мнение знаменитость выразила в беседе с kp.ru.

Водонаева назвала пользователей электросамокатов, ездящих по тротуарам и паркам, «террористами и камикадзе», от которых сложно увернуться. Телеведущая подчеркнула, что они появляются на дорогах больших городов сразу после того, как на улице становится тепло, а уезжают только из-за снега. Поэтому большую часть года на тротуарах в России бывает опасная ситуация.

«Электросамокат — это просто транспорт для имбецилов. Ты встал, и ты поехал. Тебе Бог дал две ноги, две руки, пользуйся ногами по назначению. Даже у меня нет вопросов к обычным самокатам. Ты отталкиваешься ногой, ты своим телом контролируешь процесс. Эти же летят, не контролируя ничего, на огромной скорости. Они выезжают и на проезжую часть, тем самым подставляя автомобилистов», — отметила Алена.

При этом Водонаева раскрыла, что ее неприязнь к этому виду транспорта появилась после того, как несколько лет назад ее сына Богдана сбила нетрезвая женщина на электросамокате. Мальчик не получил серьезных повреждений. Однако ушибы сына заставили телеведущую задуматься о безопасности.

До этого Алена Водонаева поделилась, что сталкивается с трудностями при воспитании своего сына Богдана. Из-за переходного возраста ребенка знаменитость на протяжении трех лет испытывает постоянный стресс. По словам ведущей, мальчик растет настоящим сорванцом, но она старается строго следить за его поведением.

Ранее Водонаева призналась, что встречается с несколькими мужчинами, но скрывает их от сына.