Водонаева о трудностях в воспитании сына: «Не могу ни спать, ни есть»

Телеведущая Алена Водонаева поделилась, что сталкивается с трудностями при воспитании своего сына Богдана. Из-за переходного возраста ребенка знаменитость на протяжении трех лет испытывает постоянный стресс. Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

«Я три года истощена, покуривать сигареты начала на нервной почве. Я не могу ни спать, ни есть, я все время думаю… От директора школы мы не выходим», — призналась Водонаева.

По словам телеведущей, даже во время беседы с журналистами она не может перестать думать о своем сыне, который вновь «устроил» ей проблемы. При этом Алена призналась, что в своем подростковом возрасте она также давала родителям «жару», а сейчас полностью осознает все трудности в воспитании таких детей.

Водонаева рассказала, что Богдан растет сорванцом. Однако телеведущая старается строго следить за поведением мальчика и объяснять ему, что уголовный кодекс нарушать нельзя. При этом, как она призналась, с административными нарушениями у сына ситуация оказалась сложнее. В последние годы произошло много событий, из-за которых Алена начала седеть.

Алена Водонаева была замужем два раза. Первым супругом знаменитости стал бизнесмен Алексей Малакеев. В 2010 году у пары родился сын Богдан. Однако в 2013-м супруги развелись. В 2018 году телеведущая связала себя узами брака с музыкантом Алексеем Комовым, но рассталась с ним через год.

В апреле Водонаева заявила, что встречается с несколькими мужчинами одновременно, но скрывает это от сына.

