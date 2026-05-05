Назван самый популярный артист в России за первый квартал 2026 года

Рэпер Баста стал самым популярным артистом за первый квартал 2026 года

Рэпер Баста вошел в топ самых популярных артистов за первый квартал 2026 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса «Музыкальный индекс BandLink» со ссылкой на свою аналитику.

В ходе аналитики был проанализирован интерес россиян к музыке за январь по март 2026 года. За этот период россияне предпочитали чаще слушать отечественных исполнителей в жанрах поп-музыки, рэпа и электроники. Самыми популярными артистами за первый квартал 2026 года оказались Баста, Zivert и Женя Трофимов.

Певица Zivert также впервые заняла первое место топа после выхода ремейка на трек Децла — «Слезы». А Клава Кока достигла своей самой высокой позиции после EP «Как я люблю тебя».

По данным сервиса, автор мема «Возьми телефон, детка», рэпер Toxi$ сумел за месяц подняться со 110-й на 9-ю строчку Индекса после успеха трека «NOBODY» в Интернете. А группа «Король и Шут» впервые попала в топ-10 с выходом полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда».

Россияне стали также чаще слушать музыку, сделанную при помощи искусственного интеллекта. В топ взлетели треки «ИИ-Снегурочки» Sasha Komovich, а также ее фит с Димой Биланом. Помимо Komovich приобрела популярность ИИ-исполнительница Jeny Vesna с песней «Внутренний голос».

Ранее сообщалось, что Shaman хочет записать песню с Надеждой Бабкиной.