Стало известно, когда «Домовенок Кузя 2» выйдет в цифре

Цифровая премьера семейной сказки «Домовенок Кузя 2» состоится 7 мая
Цифровая премьера фильма «Домовенок Кузя 2» состоится 7 мая 2026 года в онлайн-кинотеатре «КИОН». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

По сюжету Кузя продолжает жить в квартире Наташи, где, казалось бы, царят уют и гармония. Даже Баба Яга, оставив свои проказы, начинает помогать людям. Однако спокойствие нарушается, когда в доме появляется домовой Тихоня — с ее приходом начинается череда волшебных и опасных происшествий.

Режиссером выступил автор первой части Виктор Лакисов. В актерский состав вошли: Екатерина Стулова, Иван Охлобыстин, Марк Богатырев, Женя Малахова, Софья Петрова и другие.

Озвучиванием занимались Сергей Бурунов, Гарик Харламов и Полина Гагарина, которая также записала саундтрек «До Луны и обратно».

«Мне кажется, этому проекту мы отдали не просто много сил, но и частицу своей души. Здесь много теплоты, любви и нежности. Я старался выложиться полностью, и, уверен, все остальные делали то же самое», — поделился Бурунов.

Гагарина, в свою очередь, поблагодарила создателей проекта, благодаря которым она стала частью детского мира. Она понадеялась, что у истории Домовенка Кузи и ее персонажа Тихони еще будет продолжение.

