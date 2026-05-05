Снигирь назвала раздращающую черту мужа, которая передалась сыну

Актриса Юлия Снигирь призналась, что спонтанность Цыганова иногда ее раздражает
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Юлия Снигирь призналась, что восхищается «неидеальностью» своего мужа Евгения Цыганова. Ее слова передает Voice.

По словам Снигирь, есть люди, которые умеют «комфортно устраиваться» — выбирать хорошие отели, рестораны и так далее, — Цыганов же к ним не относится, предпочитая спонтанность планированию.

«Я очень сержусь на это его качество, мне с этим бывает некомфортно. Оно есть у брата тоже. И у сына, кажется. Смотрю на них и думаю — ну как же так! Но понимаю: в этом что‑то рождается», — сказала она.

Юлия Снигирь в 2019 году вышла замуж за своего коллегу Евгения Цыганова. У супругов есть общий сын Федор. До романа с артистом звезда была замужем за Алексеем Снигирем, с которым развелась после восьми лет брака. А Цыганов состоял в отношениях с коллегой Ириной Леоновой, у бывшей пары семеро общих детей. Они расстались в 2015 году, когда актриса была беременна.

23 марта Снигирь и Цыганов посетили церемонию вручения премии «Ника», которая состоялась в Москве. Актриса позировала на закрытом светском мероприятии в светло-бежевом прозрачном макси-платье, украшенном золотистым декором. Цыганов предстал перед фотографами в белой рубашке с галстуком, черном брючном костюме и туфлях.

