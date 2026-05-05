Снигирь назвала раздращающую черту мужа, которая передалась сыну

Актриса Юлия Снигирь призналась, что восхищается «неидеальностью» своего мужа Евгения Цыганова. Ее слова передает Voice.

По словам Снигирь, есть люди, которые умеют «комфортно устраиваться» — выбирать хорошие отели, рестораны и так далее, — Цыганов же к ним не относится, предпочитая спонтанность планированию.

«Я очень сержусь на это его качество, мне с этим бывает некомфортно. Оно есть у брата тоже. И у сына, кажется. Смотрю на них и думаю — ну как же так! Но понимаю: в этом что‑то рождается», — сказала она.

Юлия Снигирь в 2019 году вышла замуж за своего коллегу Евгения Цыганова. У супругов есть общий сын Федор. До романа с артистом звезда была замужем за Алексеем Снигирем, с которым развелась после восьми лет брака. А Цыганов состоял в отношениях с коллегой Ириной Леоновой, у бывшей пары семеро общих детей. Они расстались в 2015 году, когда актриса была беременна.

23 марта Снигирь и Цыганов посетили церемонию вручения премии «Ника», которая состоялась в Москве. Актриса позировала на закрытом светском мероприятии в светло-бежевом прозрачном макси-платье, украшенном золотистым декором. Цыганов предстал перед фотографами в белой рубашке с галстуком, черном брючном костюме и туфлях.

