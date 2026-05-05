Дайнеко с мужем о хейте: «Приятно, когда о тебе думают незнакомые люди»

Певица Виктория Дайнеко и ее муж Беркели Овезов признались «Газете.Ru», что стараются не реагировать на хейт в свой адрес. Артистка отметила, что в последние годы воспринимает негатив как дополнительный источник энергии.

В 2025 году Дайнеко с супругом вместе приняли участие в шоу «Сокровища императора». Для вокалистки это было первое реалити после «Фабрики звезд», в которой она сталкивалась с хейтом. Певица делилась, что тяжело переживала тогда критику, но сейчас все изменилось.

«Сейчас я по-другому воспринимаю хейт. Он для меня — дополнительный источник энергии от людей. В целом приятно, когда о тебе думают незнакомые люди», — поделилась Дайнеко.

Овезов же признался, что ему все равно на мнение посторонних людей, поэтому он не боялся принимать участие в реалити.

«А мне вообще совершенно все равно. Даже приятно, что есть люди, которые не знают меня, но думают обо мне. Я не скажу, что получаю от этого какое-то удовольствие. Скорее — мне все равно», — отметил Овезов.

Также Дайнеко рассказала, что несколько лет избегала реалити-шоу после «Фабрики звезд», так как они ей были неинтересны. Однако на участие в «Сокровищах императора» артистка согласилась сразу.

«Здесь не про взаимоотношения, хотя они, конечно, всегда есть, когда много людей, но главное и основное — приключения. И я — как человек, который все это любит, — сразу же согласилась. Это единственное шоу, о котором даже не раздумывала, а просто сказала: «Надо ехать»», — заявила певица.

