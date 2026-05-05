Шаляпин возмутился слухам о желании иметь свой кабинет в Госдуме

Певец Прохор Шаляпин в Telegram-канале опроверг слух, что желает заполучить собственный кабинет в Государственной думе.

Как подчеркнул Шаляпин, он множество раз утверждал, что не планирует становиться чиновником или идти в политику. Он назвал слухи наглой дешевой ложью.

«Зачем так нагло врать? И какая еще подруга? Как легко, оказывается, выдумать провокацию по заказу и подать ее как инфу от «подруги». Никаких кабинетов мне надо», — рассказал артист.

5 мая Telegram-канал «Свита Короля» со ссылкой на якобы бывшую подругу Шаляпина утверждал, что певец мечтает о своем кабинете в Госдуме, а также о званиях и множестве наград.

«Ведь большого богатства у него нет, не пацан уже, возраст такой, что скоро никто не позовет жиголо изображать, талантливость — весьма посредственная. Он отчаянно пытается остаться молодым как можно дольше, но понимает, что поезд уходит, вот и решил купить билет на другой», — заявила источник канала.

Ранее Шаляпин призвал москвичей перебираться с окраин в центр.

 
