Экс-жена Гогунского представила в суде доказательства сокрытия доходов актером и уклонения от алиментов

Юрист Фролова: Маирко представит доказательства ущемления прав ребенка Гогунским
Нина Зотина/РИА «Новости»

Адвокат Ирины Маирко Анна Фролова рассказала «Газете.Ru», что они намерены представить в суде доказательства ущемления прав ребенка Виталием Гогунским. На данный момент, по словам юриста, они уже передали подтверждения тому, что актер скрывал реальные доходы.

Фролова отметила, что 4 мая состоялось второе судебное заседание по иску Маирко к бывшему мужу.

«Слушание было отложено в связи с тем, что в адрес суда еще не поступили ответы на запросы, направленные ранее в налоговую инспекцию и службу судебных приставов. Рассмотрение дела по существу перенесено. Тем не менее, стороной Ирины Маирко уже представлены суду доказательства, указывающие на признаки недобросовестного поведения ответчика. Нами установлено, что в августе 2022 года, сразу после заключения мирового соглашения, Виталий Гогунский вышел из состава учредителей своей компании и сложил полномочия генерального директора, переписав бизнес на свою мать, Татьяну Гогунскую», — заявила Фролова.

По словам адвоката, Маирко убеждена, что Гогунский разработал эту схему для уклонения от уплаты алиментов в надлежащем размере. Юрист подчеркнула, что это может расцениваться как ущемление прав ребенка.

«Фактически все доходы от деятельности артиста теперь аккумулируются на структуре, формально принадлежащей его родственнице. Мы намерены представить в суд доказательства, из которых следует, что в данной ситуации схема Виталия Гогунского ущемляет права ребенка. А оценку доказательствам будет давать суд», — поделилась Фролова.

Ранее 16-летняя дочь Гогунского рассказала о желании записать дуэт с МакSим и Лазаревым.

 
