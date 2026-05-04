Баста и Гуф побили рекорд Моргенштерна: «Музыка не обязательно должна быть модной»

bastaakanoggano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Второй совместный альбом Басты и Гуфа, вышедший 17 апреля, установил абсолютный рекорд на Яндекс Музыке. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

Всего за две недели пластинка под названием «Баста/Гуф 2026» набрала 335 тыс. лайков, оставив позади предыдущего лидера рейтинга — альбом Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) «Alisher» с 320 542 лайками.

«Я рад, что мы получили такой масштабный отклик. Это говорит о том, что музыка не обязательно должна быть модной или трендовой, чтобы попасть в сердца людей, которые в нас верят и поддерживают», — сказал Баста.

Самой прослушиваемой новинкой стал сингл «XV лет спустя». Кроме того, в первые сутки после релиза прослушивания треков Басты выросли в 3 раза, а Гуфа — в 4 раза.

«Баста/Гуф 2026» — это продолжение культового альбома музыкантов 2010 года, который стал важной вехой в русском хип-хопе. В новой работе артисты сохраняют знаковое звучание и рассказывают историю своей дружбы. Выход пластинки состоялся 17 апреля 2026 года.

Альбом также возродил интерес к первой части: рост прослушиваний увеличился на 9% за три недели, на 27% — за неделю и 100% — в день выхода.

