Концерт Буйнова под угрозой срыва из‑за слабого спроса

«Абзац»: певец Буйнов не может продать билеты на свой концерт в баре Москвы

Концерт Александра Буйнова в московском баре Petter, запланированный на 12 мая, может быть отменен из-за низкого спроса на билеты. Об этом сообщает издание «Абзац».

Как отмечает СМИ, на текущий момент продано всего 14 билетов общей стоимостью 137 тысяч рублей. При этом зал заведения рассчитан на 91 посадочное место, а стоимость билетов варьируется от 7,5 до 15,5 тысячи рублей. В случае полного заполнения зала выручка организаторов могла бы превысить миллион рублей.

Накануне сообщалось, что народная артистка России Лариса Долина проведет восемь выступлений до конца 2026 года. Исполнительница должна была выступить более 20 раз, но часть мероприятий перенесли на второе полугодие.

25 мая и 26 июля Долина планирует выступить вместе с коллективом «Долина Band» в московском баре Petter. Программа продлится чуть больше часа, а билеты можно приобрести по цене от 9,5 до 18,5 тысячи рублей. В октябре зрителей ждет камерное выступление Долиной в столичном баре «Люстра». Стоимость билетов — от 3 до 12 тысяч рублей.

