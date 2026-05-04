На VK Видео выйдет музыкально-поэтический проект «Живые голоса»

К 81-й годовщине Победы на платформе VK Видео выйдет музыкально-поэтический проект «Живые голоса». Об этом сообщила пресс-служба VK.

В рамках известные артисты разных поколений прочтут стихи военного времени. Выпуски проекта также будут показаны в эфире телеканала РЕН ТВ.

Проект «Живые голоса» — это цикл из пяти серий, и каждая из них посвящена одному году войны. В каждом выпуске участвуют 10 артистов, которые читают 10 стихотворений, написанных непосредственно в военное время или посвященных ему –– от первых немецких ударов до долгожданной Победы.

«Живые Голоса» рассказывают не только об этих страшных событиях, но и о судьбах людей, прошедших через войну. Их истории запечатлены в стихотворениях советских поэтов, многие из которых и сами были на передовой.

В проекте приняли участие Азамат Мусагалиев, Александр Пташенчук, Алексей Шальнов, Амина Тендерлибае, Амир Гурбанов, Аня Покров, Антон Остерников, Антон Рогачев, Аслан Шукаша, Баста, Бустер, Вадим Галыгин, Валя Карнавал, Вики Шоу, Влад А4, Гарик Харламов, Гурам Амарян, Денис Дорохов, Денис Клявер, Дмитрий Чеботарёв, Заур Туганов, Зоя Яровицына, Иван Абрамов, Игорь Джабраилов, Ида Галич, Илья Раевский, Карина Кросс, Кирилл Мазур, Ксения Бородина, Лёша Янгер, Максим Лагашкин, Ольга Малащенко, Павел Дедищев, Полина Денисова, Регина Тодоренко, Роман Косицын, Рома Каграманов, Саша Савельева, Сергей PLC, Сергей Приказчиков (Пицца), Тимати, Юлия Годунова и Яна Кошкина.

Премьера проекта «Живые голоса» состоится 5 мая в 11:00 в VK Видео. Новые эпизоды будут выходить ежедневно с 6 по 9 мая.