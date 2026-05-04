Экс-солистка «Комбинации» заработает на концерте 9 мая более 700 тысяч рублей

Певица Алена Апина 9 мая даст концерт в московском баре. Как выяснила «Газета.Ru», при полной посадке в зале организаторы выступления заработают 740 тысяч рублей.

На сайте заведения указано, что экс-солистка «Комбинации» в День Победы даст «сольный VIP-концерт». Самые дешевые билеты можно приобрести за 6,5 тысячи рублей. А места у сцены обойдутся поклонникам Апиной в 10 тысяч рублей.

Многие отечественные звезды ежегодно отказываются от платных концертов 9 мая. Певица Виктория Цыганова возмущалась, что некоторые ее коллеги требуют гонорары за выступления в День Победы. По ее мнению, у таких вокалистов пустые души, а также она называла их бессовестными.

О необходимости бесплатных концертов артистов 9 мая говорила и депутат Госдумы Нина Останина. Она заявляла, что любовь и преданность к стране не должны измеряться гонорарами.

Алена Апина стала известной благодаря «Комбинации» в конце 80-х годов. В составе музыкального коллектива певица исполняла хиты «Russian Girls», «American Boy», «Бухгалтер» и многие другие. В 1991 году артистка покинула группу и начала строить сольную карьеру под руководством продюсера Александра Иратова.

Ранее суд Москвы заслушал свидетелей в споре о правах на тексты песен «Комбинации».