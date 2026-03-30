Свидетели по спору об авторских правах на песни «Комбинации» дали показания

Арбитражный суд Москвы заслушал свидетелей в споре об авторских правах на тексты песен группы «Комбинация». Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет об иске дочери и наследницы основателя группы «Комбинация» Александра Шишинина Виктории Олейниковой. Женщина требует признать права своего отца на тексты 16 песен. Свидетелями в деле выступили автор названия «Комбинации» Андрей Цепов и участник дуэта «Прощай, молодость!» Андрей Якушин. Второй долгое время выступал на разогреве у коллектива. Отмечается, что оба мужчины дружили с Шишининым с 80-х.

Якушин и Цепов заявили в суде, что Шишинин не написал ни строчки песен группы «Комбинация». По словам мужчин, основатель группы занимался исключительно организационными и финансовыми вопросами. Свидетели утверждают, что тексты писали композитор Виталий Окороков, а также солистки Татьяна Иванова и Алена Апина.

В сентябре 2025 года Виктория Олейникова заявила права на 16 хитов коллектива. По словам дочери Шишинина, она унаследовала права на интеллектуальную собственность своего отца. Она утверждает, что мужчина был автором песен, включая хиты «American boy» и «Russian girl».

Ранее автор хитов «Комбинации» признался, что стыдится своих песен.

 
