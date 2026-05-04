Тимати и Тодоренко подарили «Живые голоса» военной поэзии

К 81-й годовщине Победы на платформе VK Видео 5 мая выйдет музыкально-поэтический проект «Живые голоса». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба сервиса.

Свои голоса советской военной поэзии в рамках цикла из пяти серий, посвященных разным годам войны, подарили известные артисты разных поколений. Кроме того, они поговорили о семейной памяти и событиях Великой Отечественной войны.

В каждом выпуске участвуют 10 артистов, которые читают 10 стихотворений, написанных непосредственно в военное время или посвященных ему –– от первых немецких ударов до долгожданной Победы.

Как рассказывает креативный продюсер проекта Сергей Колотилин, стихи подбирали не случайно, а с учетом характера самих участников: искали личные пересечения — с темой, историей или автором. Так, Регина Тодоренко прочитала стихотворение Вероники Тушновой «Кукла».

«Мое стихотворение — про куклу и символизм через куклу: там девочка потеряла свое детство из-за войны. Ее детство было прервано. Через нее автор говорил о целом поколении. Это очень грустно и тревожно. Хорошо, что есть такие большие проекты, которые могут на всю страну показать и напомнить, как было тяжело и трудно. Все для того, чтобы новое поколение росло в мире», — рассказала она.

По словам телеведущей, ее прадедушка тоже воевал — служил в морском флоте.

«К сожалению, он оказался тем солдатом, который пропал без вести. До сих пор помню его портрет — он прямо перед глазами стоит. Тогда у него родилась дочка, моя бабушка. Он ее так и не увидел: ушел на войну. Моя бабушка воспитывалась и росла без отца, но она всегда помнила его по портретам и по рассказам ее мамы. Вся наша семья с большим уважением и пиететом относилась к его подвигу и относится по сей день», — добавила она.

В проекте также приняли участие Азамат Мусагалиев, Александр Пташенчук, Алексей Шальнов, Амина Тендерлибае, Амир Гурбанов, Аня Покров, Антон Остерников, Антон Рогачев, Аслан Шукаша, Баста, Бустер, Вадим Галыгин, Валя Карнавал, Вики Шоу, Влад А4, Гарик Харламов, Гурам Амарян, Денис Дорохов, Денис Клявер, Дмитрий Чеботарёв, Заур Туганов, Зоя Яровицына, Иван Абрамов, Игорь Джабраилов, Ида Галич, Илья Раевский, Карина Кросс, Кирилл Мазур, Ксения Бородина, Леша Янгер, Максим Лагашкин, Ольга Малащенко, Павел Дедищев, Полина Денисова, Роман Косицын, Рома Каграманов, Саша Савельева, Сергей PLC, Сергей Приказчиков (Пицца), Тимати, Юлия Годунова и Яна Кошкина.

Выпуски проекта также будут показаны в эфире телеканала РЕН ТВ.

Ранее были названы главные смыслы Дня Победы для россиян.