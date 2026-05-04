Муж новой возлюбленной Стаса Пьехи о разводе: «У нас остались нерешенные вопросы»

Врач-оториноларинголог Егор Романов высказался о своем грядущем разводе на фоне новостей о романе его супруги с певцом Стасом Пьехой. Романова цитирует «СтарХит».

СМИ на днях сообщили, что Пьеха якобы встречается со своим стилистом Полиной, которая моложе него на 14 лет и воспитывает семилетнего сына. По словам Романова, он расстроен тем, что его личная жизнь стала предметом общественного обсуждения.

Романов подтвердил, что журналисты связываются с ним для комментариев о переделе имущества и опеки над сыном.

«У нас с Полиной действительно остались нерешенные вопросы. Надеюсь, скоро мы их решим», — сказал мужчина.

Вместе с тем врач называет ушедшую супругу хорошим человеком и допускает, что «в жизни всякое случается».

«Я не держу ни зла, ни обид, желаю нам счастья. Пусть у каждого все получится и будет прекрасно», — заключил он.

Издание Super сообщало, что неизвестно, когда начались отношения Пьехи с его помощницей. Известно лишь, что женщина начала работать с певцом в качестве стилиста весной 2025 года.

