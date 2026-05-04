Рома Желудь рассказал, как помог Джастину Биберу

Блогер Рома Желудь заявил, что его просили помочь продать билеты на концерт Бибера

Видеоблогер Рома Желудь вспомнил, как в 16 лет выступал на разогреве у канадской суперзвезды Джастина Бибера. О своем опыте он поговорил с журналисткой Ксенией Собчак на шоу «Осторожно, Собчак».

По словам блогера, его популярность помогла продать больше билетов на концерт.

«Я выступал у Джастина Бибера на разогреве, потому что у него не продавались билеты. Его команда вышла на меня, чтобы я продал в Москве и Питере билеты», — говорит она.

По словам Ромы Желудя, перед концертом Бибера его фанаты дрались с хейтерами, а он испытывал удивительные чувства от собственной популярности, которые позже было сложно воссоздать.

Рома Желудь (настоящее имя Игнат Керимов) — один из первых популярных видеоблогеров в России. Несколько лет жил в США, боролся с зависимостями. Недавно стал героем реалити-шоу о детоксе «Звезды под капельницей».

Также Желудь поговорил с Собчак о продаже своих откровенных фото.