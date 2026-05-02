Тысячи роз расцвели под Токио к фестивалю цветов

Под Токио начался фестиваль «Неделя роз», который продлится месяц — до начала июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Фестиваль стартовал 2 мая в японском городе Йокогама. Ее центром стал парк «Ямасита» на берегу океана и примыкающий к нему «Парк на холме, с которого виден порт». Всего в парке 2 тысячи кустов 160 сортов роз.

Кроме того, в парке организовали временный рынок, на котором можно купить садовые цветы в горшках, черенки роз и других растений. Среди посетителей, уточняет агентство, много приезжих из Токио с детьми, а на станции, ближайшей к парку, на выход выстроилась целая очередь.

В «Парке на холме, с которого виден порт» оформлены гигантские ворота из белых вьющихся роз, а также «розовый каскад» — расположенные на разной высоте сбегающие вниз клумбы, дающие возможность сразу увидеть множество цветущих кустов.

В фестивале также участвуют городские парки, скверы и зоны около торговых центров и административных зданий, украшенные розами и композициями из роз. В дни «Недели роз» в Йокогаме запланированы концерты, выступления танцевальных коллективов, будут работать временные цветочные рынки и в других парках города.

