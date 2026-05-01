Сергей Зверев не захотел делать пластику у хирурга Киркорова

Шоумен Сергей Зверев заявил, что не будет делать пластику у Хайдарова

Стилист и шоумен Сергей Зверев признался, что никогда не будет делать пластику у хирурга Тимура Хайдарова. Его слова передает News.ru.

Зверев отметил, что у него пропало желание обращаться к Хайдарову из-за скандалов. Шоумен уверен, что у многих пропало желание делать пластику у этого специалиста после вскрытия неудачных практик.

Стилист добавил, что не исключает сделать пластику в будущем у других специалистов. Он решил отложить этот вопрос еще как минимум на 10 лет. Обязательным условием Зверева при выборе клиники оказалось наличие реанимационного отделения, поскольку многие места, где делают пластические операции, не оснащены им должным образом.

Хайдаров — один из самых известных пластических хирургов России. Он делал операции народному артисту России Филиппу Киркорову, продюсеру Яне Рудковской, рэперше Инстасамке. Не все звездные клиенты остались довольны его работой.

В июле 2023-го певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Певица Любовь Успенская поддержала Славу, заявив, что тоже осталась недовольна своей пластикой у Хайдарова.

Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции. После этого еще более 50 девушек подписали коллективное письмо против хирурга. Слава разрешила конфликт с Хайдаровым мирным путем в октябре 2023-го. Они заключили полностью устроившее певицу соглашение.

Ранее хирург рассказала, какую пластику могла сделать Алла Пугачева.