Перезапуск «Клиники» получит второй сезон

Телеканал ABC продлил перезапуск ситкома «Клиника» на новый сезон. Об этом сообщает Variety.

Как отмечает издание, новый сезон станет вторым после перезапуска и 11-м в целом. Его серии планируют выпустить в 2027 году. Создатель проекта Билл Лоуренс поблагодарил фанатов «Клиники» за преданность сериалу.

Перезапуск знаменитой комедии стартовал 25 февраля 2026 года. К своим ролям вернулись Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок, Джуди Рейес и Джон К. Макгинли. 16 апреля показали последнюю серию 10 сезона.

Оригинальный сериал рассказывал о жизни молодых врачей Джона Дориана (Джей Ди) и его друга Кристофера Терка. Он повествовал о быте работников клиники и судьбах пациентов. Проект совмещал в себе как юмористические сценки, так и элементы драмы. Последний, девятый сезон, вышел на экраны в 2009 году. В нем Джей Ди уже покинул клинику и начал преподавать в Уинстонском медицинском университете. Его коллегами снова становятся Терк, а также бывший наставник Перри Кокс.

