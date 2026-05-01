Перезапуск «Клиники» получит второй сезон

Перезапуск «Клиники» продлили на второй сезон
Телеканал ABC продлил перезапуск ситкома «Клиника» на новый сезон. Об этом сообщает Variety.

Как отмечает издание, новый сезон станет вторым после перезапуска и 11-м в целом. Его серии планируют выпустить в 2027 году. Создатель проекта Билл Лоуренс поблагодарил фанатов «Клиники» за преданность сериалу.

Перезапуск знаменитой комедии стартовал 25 февраля 2026 года. К своим ролям вернулись Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок, Джуди Рейес и Джон К. Макгинли. 16 апреля показали последнюю серию 10 сезона.

Оригинальный сериал рассказывал о жизни молодых врачей Джона Дориана (Джей Ди) и его друга Кристофера Терка. Он повествовал о быте работников клиники и судьбах пациентов. Проект совмещал в себе как юмористические сценки, так и элементы драмы. Последний, девятый сезон, вышел на экраны в 2009 году. В нем Джей Ди уже покинул клинику и начал преподавать в Уинстонском медицинском университете. Его коллегами снова становятся Терк, а также бывший наставник Перри Кокс.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!