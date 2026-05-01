Петров заявил об улучшении киноиндустрии в России за последние 10 лет

Актер Александр Петров заявил kp.ru, что за последние 10 лет российская киноиндустрия заметно улучшилась.

По словам Петрова, десять лет назад режиссеры пытались «делать кино одной ногой».

«На моих первых площадках в актерском вагончике можно было услышать от людей, которые там работают, как они просто на чем свет поливают режиссера и съемочную группу. И даже тогда я набирался смелости спросить: а зачем вы работаете тогда, для чего? Ну, уходите, идите в другую профессию. На что мне говорили – милый мой, я в кино 30 лет, вот поживешь с мое… А я отвечал – нет, я не хочу как вы, хочу по-другому», — вспомнил артист.

Петров считает, что на данный момент уровень российских картин ничем не уступает западным проектам. Он уверен, что у него на родине очень много талантливых режиссеров и актеров. В качестве примера хороших отечественных работ артист назвал «Коммерсант» и «Фишер».

По мнению Петрова, одной из главных проблем российской киноиндустрии является недостаток смелости в творческих подходах и принятия художественных решений.

Ранее Александр Петров заявил, что не боится сложных ролей.

 
