Дочь Толкалиной и Кончаловского сделала кольцо с зубом парня: «У него фобия»

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского, актриса Мария Михалкова-Кончаловская сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сделала серебрянное кольцо с зубом мудрости своего возлюбленного.

«Мой молодой человек максимально не любит, как выглядят зубы. У него есть какая-то фобия. Я не знаю, как она называется. Когда тебе неприятно от вида человеческих зубов. И я такая: «А можно зубик твой, пожалуйста, взять?» — рассказала артистка.

Михалкова-Кончаловская отметила, что взяла идею у исторических личностей. По ее словам, такие украшения делали в разные эпохи. В частности, они были у королевы Виктории. Для осуществления своей задумки актриса обратилась в студию и посетила мастер-класс по созданию серебряных колец. Артистке отказало несколько заведений, но одно согласилось. Украшение было сделано с нуля. Актриса инкрустировала зуб фианитом.

По словам Михалковой-Кончаловской, стоматолог возлюбленного думала, что актриса хочет его приворожить созданием такого украшения.

«Она нас сдала, девочки. Как говорил Булгаков: «Ведьма, так ведьма. Это очень шикарно». Мы согласны с Михаилом Афанасьевичем», — поделилась актриса.

