Петров о работе с молодыми режиссерами: «Как и в бане генералов нет»

Актер Петров заявил, что ему нравится работать с молодыми режиссерами
Актер Александр Петров признался в беседе с kp.ru, что ему абсолютно нормально работалось с режиссерами возраста 24 и 26 лет.

Петров уверил, что ему очень нравится с молодыми кинематографистами этого поколения.

«Мне кажется, что в кино нет никаких возрастов. Как и в бане генералов нет. Когда ты выходишь на площадку, опыт оставляй, а про заслуги забудь. Только тогда складывается пазл хорошего фильма», — поделился актер.

Петров снялся в фильме «Коммерсант» братьев Кравчуков — Федора (26 лет) и Никиты (24 года). Проект снят по автобиографической книге Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». Петров исполнил роль бизнесмена, попавшего в тюрьму в 90-е.

Как отметил Петров, он увидел в Кравчуках талант при первой их встрече.

«У меня есть нюх на талантливых людей. Сразу сложилось ощущение, что они готовы, хотят и могут снимать хорошее кино. Далеко не всегда есть такое чувство. Было несколько референсов, которыми они вдохновлялись, но фильм получился очень самобытным», — рассказал артист.

Ранее Александр Петров заявил, что не боится сложных ролей.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!