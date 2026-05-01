Солистка группы «Мираж» довела партком до смеха и слез

Певица Болдышева рассказала, что в 90-е выступала под портретом Ленина

Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева рассказала, как в 90-е готовилась к концерту под портретом Ленина и пела перед «парткомом». Воспоминаниями она поделилась с «Газетой.Ru».

«Однажды в 90-х в каком-то уральском городке мы приехали в ДК, а гримеркой оказался зал заседаний парткома. Рояль, занавески с кистями, портрет Ленина. И вот выхожу я на сцену в своем коротком платье (был такой искрометный «миражный» образ), а в первом ряду сидит весь местный партком — суровые мужчины в костюмах», — рассказывает она.

Сперва зал встретил яркую артистку молчанием.

«Я думала, провал. И тут зал взорвался аплодисментами — пополам со слезами от смеха. И я поняла: наша музыка сильнее любых портретов на стенах», — посмеялась она.

