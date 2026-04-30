«Грузовички» стартовали в прокате: «Сравнивают с «Тачками»

В российских кинотеатрах стартовал показ мультфильма «Грузовички». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «Вольга».

Продюсер картины Денис Баглай отметил, что зрители начали оставлять первые отзывы к «Грузовичкам». По его словам, мультфильм начали сравнивать с проектами известных зарубежных студий.

«Поступают первые отзывы и сравнения — в том числе с легендарными «Тачками» от Pixar. Мы относимся к этому с улыбкой и, конечно, огромной благодарностью: лестно, когда твою работу ставят в один ряд с такой всемирно известной франшизой», — поделился продюсер.

Баглай не исключил, что в картине присутствует доля «импортозамещения», но «самого душевного и доброго». По словам продюсера, в картине показан российский мир и соответствующие ему герои.

«Мы создавали мультфильм для зрителей, которые верят в дружбу, приключения и силу команды», — рассказал Баглай.

Мультфильм рассказывает о грузовичке-подростке Сане. Он покидает свой карьер и знакомится с городскими жителями. Однако над родным краем Сани возникает угроза. В горах над карьером проснулся вулкан. Герою и его новым друзьям предстоит понять, как справиться со стихией и предотвратить катастрофу.

Ранее бывшие Бородиной подружились на съемках «Мастера игры».