В Москве запускается международная режиссерская лаборатория

Театр Моссовета запустил международную режиссерскую лабораторию «Классики детской сказки». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе театра.

В рамках проекта молодые режиссеры и студенты профильных вузов как с России, так и с других стран могут принять участие в конкурсе на постановку спектакля для аудитории от шести лет. Тематика выступлений: произведения российских или зарубежных писателей классической детской литературы.

Художественный руководитель театра Евгений Марчелли отметил, что хочет видеть на своей сцене больше детского материала. К примеру, постановок по сказкам Андерсена или братьев Гримм, Пушкина, Аксакова, Погорельского, Перро, Гауфа.

«Сцена «Под крышей» – это особое пространство, которое прекрасно подходит для юных зрителей, чтобы они смогли погрузиться в атмосферу чудес и волшебства. И конечно, хочется пригласить молодых режиссеров, которые привнесут новую, интересную творческую жизнь в Театр Моссовета», — поделился худрук театра.

Точная дата и время открытых показов сценических эскизов станут известны позже.

