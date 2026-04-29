«Школа магических зверей» выйдет в российский прокат

Фильм «Школа магических зверей. Хранители чуда» выйдет 11 июня в российский прокат. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе кинокомпании «Наше кино».

Картина рассказывает о девочке Иде, которая учится в школе с волшебными животными. В один день в учебное заведение поступает подруга Иды Мириам. Подруга героини получает своего необычного питомца — долгопята Фитцджеральдо. С этого момента Мириам открыла для себя мир чудес. Однако всё не так хорошо, как казалось бы. Школа находится под угрозой закрытия.

Ученицам предстоит победить в престижном конкурсе между другими учреждениями, чтобы сохранить свое. Тем временем волшебные питомцы становятся для ребят проводниками в мире эмоций. Они помогают понять себя, справиться с трудностями и сделать правильный выбор.

Фильм снят по мотивам книг-бестселлеров немецкой писательницы Маргит Ауэр. Ее детские фэнтези переведены более чем на 20 языков, а общий тираж превышает 8 млн проданных экземпляров по всему миру.

