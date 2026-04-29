Сати Казанова пожаловалась на воспаление глаза

Певица Сати Казанова рассказала в Telegram-канале, что лечит от ячменя на глазу.

У Казановой возникло воспаление за 3-4 дня до концерта. Ячмень чесался, а накануне выступления воспалился из-за неудачного прикосновения. У знаменитости покраснело веко и появился отек. После шоу знаменитость начала лечение. Ей прописали антибиотики.

Врачи предупредили, что в случае ухудшения придется идти на операцию. Вскоре Казанова обратилась к другому специалисту – профессиональному офтальмологу. Эксперт ей сказала, что лечение было категорически неправильное. Офтальмолог утверждала, что с тем подходом артистке точно пришлось бы делать операцию. Врач сделала корректировку антибиотиков, а также прописала звезде водородные маски, дыхание водородом и капельницы для детокса. Глаз восстановился.

«Но самое важное было даже не это. Она посмотрела на меня и сказала: «Вы в хрупком женском теле, а пашете как мужичок. Все у вас под контролем, всё жестко собрано. Это до добра не доведет. Ячмень – это только микроверхушка айсберга. А внизу ваше мышление, контроль, чрезмерный трудоголизм», – поделилась артистка.

Офтальмолог посоветовала Казановой чаще расслабляться.

Ранее Катя Лель вспомнила о требованиях Фадеева, которые подорвали ей здоровье.