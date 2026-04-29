В Москве вручили награды фестиваля правильного кино

В Музее Победы прошла церемония закрытия VI Международного фестиваля правильного кино. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе музея.

Победителями фестиваля стали проекты из России, Китая, Италии и Республики Беларусь. Гран-при удостоилась картина Андрея Зайцева «Двое в одной жизни, не считая собаки». Фильм рассказывает о двух стариках-интеллигентах из Санкт-Петербурга, переживших Великую Отечественную войну.

Итальянская драма «Неаполь-Нью-Йорк» стала победителем в номинации «Лучший игровой фильм», российская лента «Путь» Светланы Музыченко названа «Лучшим документальным фильмом», а «Лучшим анимационным фильмом» оказался китайский мультфильм «Кунг-фу кот».

Лауреатом «Лучшей режиссуры» стала лента «Иваново дело». «Лучшим анимационным короткометражным фильмом» оказался «Кот Васька. О жизни в блокадном Ленинграде», а «Героем нашего времени» — картина «Виктория». Номинацию «Лучший документальный короткометражный фильм» забрала «Надя, вперед!».

Специальным призом Музея Победы отмечен документальный фильм «Судоплатов. Хроники тайной войны глазами очевидца», а спецпризом экспертного жюри — лента «Спасение Архангела Михаила».

Кроме Москвы конкурсные показы прошли в Красногорске, Жукове, Донецке, Перми, Калининграде и Якутске.

