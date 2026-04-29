MONA присоединилась к участникам LAB

Шоу-концерт LAB с Антоном Беляевым анонсировал новых участников. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Концерт состоится 13 июня 2026 года на сцене «ВТБ Арены – Центрального стадиона «Динамо». Помимо ранее заявленных артистов, на сцене выступят Найк Борзов, группа «Комната культуры», The Dawless, КАССЕТА, MONA, Miravi, Billy's Band и Spokanki.

В числе участников уже числятся: Лолита, Юрий Лоза, Татьяна Буланова, Дмитрий Журавлев, IOWA, Сироткин, Александр Ревва, Cream Soda, YAY YOLA, Анастасия Садковская, Тося Чайкина, а также секретные гости. Список участников еще будет дополняться.

В этом году команда LAB переосмыслит визуальное оформление номеров. Над созданием нового шоу работали культурологи, искусствоведы.

Основатель Therr Maitz, продюсер, участник и наставник шоу «Голос» на Первом канале Антон Беляев создал творческую шоу-лабораторию LAB для музыкальных экспериментов.

«Шоу LAB – это постоянное движение и смена артистов, насыщенная драматургия, в которой на сцене появляются как заявленные, так и секретные гости, а каждый номер становится самостоятельной историей, раскрывающей исполнителя с неожиданной стороны», — поделился Беляев.

Ранее Лолита повторила трендовый танец Мота.