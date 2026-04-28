Алексей Воробьев возмутился вирусности своего ролика с Джокером

Певец Алексей Воробьев пожаловался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что фанаты начали распространять его ролик четырехлетней давности.

Речь идет о ролике Воробьева за 2022 год. Он нарядился в образ Джокера. В апреле 2026-го пользователи стали делать пародии на это видео. Воробьев возмутился и призвал фанатов быстрее реагировать на его контент. Артист считает, что такое внимание несвоевременно, так как он не может пиарить свое творчество с помощью контента.

«Почему сейчас вам это видео так нравится использовать? В 2022 году это было в тему, мне это тогда было нужно, а не четыре года спустя. Вы можете как-то пореще, что ли, реагировать?» — отметил певец.

В апреле 2025-го Воробьев заявил, что ему стыдно за скандальный ролик о макияже. По словам певца, он понял, что не прав, когда сам себе подбирал гардероб. Артист захотел надеть водолазку с пиджаком для ролика вместо худи и треников. Он понял, что делает это, потому что «так себя чувствует».

