Певица Бьянка рассказала о возлюбленном: «Смотрела его паспорт»

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая – настоящее имя) рассказала на премии RU TV, что ее возлюбленный очень спокойный и нормальный человек. Ее слова передает Telegram-канал «Зведач».

Как отметила Липницкая, ее партнер – не публичный человек, который не любит выставлять свою личную жизнь напоказ. Артистка не раскрыла достаток парня. Она заявила, что для нее важно, чтобы человек был хорошим.

«Любви все покорно — все проблемки, вопросики, которые всегда можно решить между людьми. Я не смотрела натальную карту, я смотрела его паспорт. Я бы его отнесла к мегапорядочным и очень душевным мужчинам, которые в этой жизни уже все поняли и хотят только одного — спокойствия, счастья и равновесия», — поделилась исполнительница.

17 апреля Бьянка сообщила о новом романе. Певица опубликовала снимок в объятиях с мужчиной и подписала фото словом «Мой». Она не раскрыла личность возлюбленного.

В апреле Липницкая рассказала, что не ходит на свидание с зумерами. Артистка призналась, что не видела мужчин этого поколения, от которых «бы пахло мужчиной».

