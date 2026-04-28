Игорь Верник сыграл главную роль в новой комедии

Актеры Игорь Верник и Екатерина Вилкова снялись в сериале «На своей волне»

В России начались съемки комедийного сериала «На своей волне». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса «КИОН».

Сюжет рассказывает о мужчине Артеме Светлове, который бросил все и переехал в Таиланд. Ему пришлось вернуться в Москву, чтобы разобраться с документами, а также наладить отношения с дочерью-карьеристкой. В проекте совмещаются комедия и семейная драма. Часть съемок прошла в Таиланде.

Режиссером сериала выступил Урал Сафин, известный по картинам «Планетяне» и «Остаться друзьями». В ролях: Игорь Верник, Екатерина Вилкова, Алика Смехова, Илья Любимов, Кай Гетц.

Исполнитель роль Светлова Игорь Верник признался, что ему близок его персонаж.

«Как правило, в кино я играю совсем других персонажей, чаще антагонистов — например, в «Приговоре», который сейчас выходит на «КИОН», мой герой — замкнутый, мрачный человек, волк-одиночка. А Светлый — это человек, который когда-то решил, что хочет и может прожить жизнь только для себя: тратить её на удовольствие, отказаться от ответственности, забыть прошлое и не думать о будущем, существуя только в сегодняшнем дне», — отметил артист.

