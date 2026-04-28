Россияне раскрыли свое отношение к свиданиям с музыкантами

Большинство россиян согласилось встречаться с музыкантами
Россияне оказались не против романа с музыкантами. Об этом «Газете.Ru» сообщили сервисы VK Знакомства и VK Records ссылкой на свой опрос.

В опросе приняло участие 2726 человек из разных регионов России. 70% респондентов признались, что готовы рассмотреть серьезные отношения с музыкантами. Возможность такого романа привлекает больше мужчин, чем женщин. Опрошенные назвали привлекательными в партнере-артисте такие черты, как чувственность и эмоциональность, харизма, творческая деятельность, возможность для пары быть частью творческого сообщества, а также активный образ жизни.

Опасения россиян в отношениях с партнером из музыкальной среды у мужчин и женщин разные. Мужчины чаще беспокоятся о высокой занятости и внимании со стороны других людей, а женщины — о финансовой нестабильности и эгоцентризме потенциального возлюбленного. Также всех респондентов настораживает нарциссизм, частые гастроли и ночной образ жизни исполнителей музыки.

Россияне также отметили, что готовы поддержать своего возможного возлюбленного-музыканта, если он будет присылать им свои треки. 36% респондентов готовы пойти на концерт своего субъекта обожания. 76% опрошенных не против послушать трек и поделиться впечатлением, а 88% могут регулярно слушать треки любимого человека, если тот окажется профессиональным музыкантом.

Ранее сообщалось, что Ганвест предстанет перед судом за пропаганду наркотиков.

 
Мощный пожар на НПЗ, посевная под угрозой срыва и цены на шашлык перед майскими. Что нового к утру 28 апреля
