Звезда фильма «Всегда говори всегда» объяснила, куда пропадала с экрана

У актрисы Татьяна Абрамова восемь лет не было интересных предложений в кино
Актриса Татьяна Абрасова объяснила, куда пропадала с экрана. Звезду фильма «Всегда говори всегда» цитирует «СтарХит».

Перед выходом мини-сериала «Самая, самая» в 2025 году и нового сериала «Теплый ветер с Севера» в 2026 году у Абрамовой была восьмилетняя пауза в карьере.

«Ответ простой: не было интересных предложений. А в «Теплом ветре с Севера» понравились сразу и сценарий, и такая неоднозначная роль… Всегда интересно исполнять то, что раньше не играла», — объясняет она.

В сериале Абрамова играет гинеколога и заместителя главврача, которая состоит в тайном сговоре с мэром и помогает развалить больницу.

По словам артистки, во время паузы в кинокарьере она занималась музыкой.

«Езжу по всей России со своей концертной программой с романсами советских композиторов. А с моим супругом Юрием Викторовичем Беляевым мы много гастролируем с антрепризой «Не торопитесь прощаться», — рассказала Татьяна Абрамова.

