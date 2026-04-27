Театр Надежды Кадышевой задолжал по налогам свыше 4,2 млн рублей

Театр Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» задолжал налоговой свыше 4,2 млн рублей. Об этом узнала «Газета.Ru», изучив данные сервиса Rusprofile.

В апреле у организации обнаружили существенный долг перед ФНС. Сумма невыплаченных налогов и штрафов составила 4 266 048 рублей. При этом в 2025 году театр принес учредителям 402 млн рублей, из них 7,9 млн рублей чистой прибыли.

«Золотое кольцо» является семейным бизнесом Надежды Кадышевой. Самой певице принадлежит 30% акций, а ее сыну Григорию Костюку – 70%. Муж артистки Александр Костюк числится руководителем театра.

В конце 2024 года Кадышева стала новой звездой среди молодежи. Пользователи публиковали в сети видео с ее песней «Веночек» и активно скупали билеты на выступления, за счет чего вокалистка стала самой высокооплачиваемой в стране. Однако к 2026 году интерес к творчеству исполнительницы стал падать. Продюсер Павел Рудченко в беседе с «Газетой.ru» объяснял это участием сына Кадышевой в концертах. По прогнозам музыкального эксперта, ее ждет «ценовая стагнация» и гонорары в размере 8 млн рублей.

«Возможно, уже вторая волна популярности идет к завершению. Завирусилась эта тема, а сейчас уже сходит на нет. Но артистка все равно будет стоить выше того ценника, что был до начала второй волны», — делился продюсер.

Ранее суд отменил решение о взыскании 40 тысяч рублей с театра Кадышевой за нарушение авторских прав.