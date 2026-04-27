Раскрыты имена первых участников психологического реалити «Мастер игры»

Раскрыты имена первых участников «Мастера игры» — второго сезона психологического реалити, в котором участники вводят в заблуждение друг друга ради победы. Об этом «Газете.Ru» сообщил телеканал ТНТ.

Участники проекта — актеры, певцы, спортсмены, блогеры и экстрасенсы, которых в игре представят звезды «Битвы сильнейших» Влад Череватый и Максим Левин. В реалити-шоу оба участвуют впервые.

По словам победителя «Битвы сильнейших» Череватого, он хотел попасть в «Мастер игры», еще когда шел первый сезон --проверить свои возможности, было интересно узнать, как я буду себя чувствовать в общении с людьми, с которыми, возможно, мне даже рядом не хотелось находиться.

«Самое тяжкое для меня — это врать. Я не умею это делать, привык говорить ровно то, что думаю. Но «Мастер игры» как раз про то, чтобы играть, лукавить, обманывать. <...> Я понял сразу, что здесь настрой на эзотерику равен нулю. Нет четкого восприятия моих способностей. А значит, придется доказывать», — говорит он.

ТНТ

В свою очередь, Максим Левин, финалист «Битвы сильнейших», победитель 22-го сезона «Битвы экстрасенсов», признался, что не любит таких шоу, но решил окунуться в новую для себя атмосферу из азарта»

«Изначально у меня была стратегия Портоса: ввяжемся в бой, а там посмотрим! Атмосфера на проекте была очень необычная, для меня непривычная. Понятно, что это игра, и правила игры подразумевают, что все лгут, да, и поведение других участников никаким образом не характеризует их с человеческой точки зрения в жизни. В любом случае, это очень интересный опыт», — рассказывает Левин.

По правилам игры, участников разделяют на два лагеря. Трое переходят на «темную» сторону и начинают обманывать и плести интриги, остальные играют по-честному. Им необходимо вычислить «темных».

